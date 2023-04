Bundesliga: Dortmund kassiert Ausgleich in 97. Minute

In der 28. Runde ist die Bundesliga ihrem Ruf als derzeit spannendste der grossen europäischen Ligen wieder einmal gerecht geworden. In Stuttgart lief die 92. Minute, es stand 2:2 zwischen dem VfB, tief im Abstiegskampf steckend, und dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit seinem Schweizer Torhüter Gregor Kobel. Dortmund drohte, Punkte im Titelkampf mit Bayern München liegen zulassen. Dann traf der 20-jährige Amerikaner Giovanni Reyna in der Nachspielzeit zum 3:2 für die Dortmunder. Virtuell hatten sie in der Tabelle damit zu den Bayern aufgeschlossen. Doch in der 97. Minute glich Stuttgart wieder aus.

Jubelnden Stuttgarter, konsternierte Dortmunder: In der 97. Minute gleich das Team im Abstiegskampf aus gegen den Tabellenzweiten. Foto: Tom Weller (Keystone)

Damit hält sich der Schaden in Grenzen, den die Bayern zuhause gegen Hoffenheim produziert haben. Der Tabellenführer mit Goalie Yann Sommer war in der 17. Minute durch Benjamin Pavard in Führung gegangen, Andrej Kramaric glich in der 71. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss aus. Das 1:1 ist Bayerns achtes Unentschieden dieser Saison. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Dortmund gehen die Münchner in die letzten sechs Partien.

Timo Werner: Bundesliga-Tore Nummer 99 und 100

Bei der 2:3-Niederlage seines FC Augsburg gegen RB Leizpig erzielte der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas das letzte Tor der Partie. Es ist sein zweiter Treffer in den letzten zwei Spielen und der 16. in seiner Bundesligakarriere. Eine andere Hausnummer ist Leipzigs Timo Werner: Er hat im Spiel gegen Augsburg seine Bundesliga-Tore 99 und 100 erzielt. (saw)