Neuorganisation – Art Basel ernennt Direktorin nur für die Basler Ausgabe der Kunstmesse Die Art Basel schafft für ihr Basler Flagschiff neu eine eigene Direktionsstelle. Erste Chefin der Art wird Maike Cruse, zurzeit Direktorin des «Gallery Weekend» in Berlin. Simon Erlanger

Maike Curse wird neu Direktorin der Basler Ausgabe der Art Basel. Sie hat schon früher für die Art gearbeitet. Foto: zVg

Maike Cruse wird ihr Amt als Direktorin der Basler Ausgabe der «Art Basel» schon per 1. Juli 2023 antreten und die Ausgabe 2024 der Art Basel verantworten. Cruse ist zurzeit noch Direktorin des «Gallery Weekend Berlin», der jährlichen Bühne für die Galerieszene der deutschen Hauptstadt, die kürzlich ihre 19. Ausgabe durchführte.

Als neue Direktorin der Art Basel wird Cruse das Team in Basel führen und eng mit dem Netzwerk der Messe aus Galerien, Sammlerinnen und Sammlern, Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten sowie enge Beziehungen zu den führenden Museen, Institutionen und Kulturpartnern der Stadt pflegen, so die Art Basel in einer Medienmitteilung am Donnerstag.

Die Kunstmanagerin war bereits von 2008 bis 2011 als «Communications Manager» für die Art Basel tätig und hat in dieser Zeit auch in Basel gelebt. Ihre Ernennung ist Teil einer Umorganisation der Art Basel. Neu erhält jede der weltweit vier Messen einen eigenen Direktor oder Direktorin: In Paris ist es Clément Delépine, in Hong Kong Angelle Siyang-Le. Für Miami Beach ist die Suche noch im Gang.

Neuorganisation der ganzen Gruppe

Der oberste Art-Chef Noah Horowitz fungiert neu als CEO der ganzen Gruppe. War sein Vorgänger Marc Spiegler vor allem in Basel noch operativ tätig, wird Noah Horowitz sich auf die strategische Entwicklung des gesamten Unternehmens und der vier Messen der Art Basel konzentrieren. Gegenüber den Medien würdigt er die neue Direktorin als intime Kennerin der Kunstwelt: «Sie verfügt über tiefe Beziehungen zu unserer globalen Gemeinschaft von Galerien, Sammlern und institutionellen Ansprechpartnern. Sie verfügt über ein ausgezeichnetes Verständnis und eine hohe Affinität zu unserer Marke und ist seit langem mit der Stadt Basel und ihrer Kulturszene verbunden», so Horowitz.

Die operative Aufsicht über alle Messen liegt neu bei Vincenzo de Bellis, der als «Director, Fairs and Exhibition Platforms», direkt an Horowitz rapportiert. Auch er freut sich auf Cruse: «Durch ihren kollaborativen Esprit ist sie in einer einzigartigen Position, um enge Beziehungen zu unseren zahlreichen Partnern und Interessengruppen in Basel zu knüpfen.» Unter ihrer Leitung werde das Basler Flaggschiff der Art nicht nur seine Spitzenposition beibehalten, sondern auch in den kommenden Jahren auch weiter ausgebaut.

