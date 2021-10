Prozess am Zürcher Obergericht – Arzt kämpft gegen lebenslanges Berufsverbot Ein Mediziner soll aus sexuellen Motiven den Intimbereich einer 18-jährigen Frau untersucht haben. Er spricht von rein «medizinische Handlungen». Thomas Hasler

«Ich wollte nichts verpassen, ich wollte ihr helfen», begründete der Arzt vor Gericht sein Vorgehen. Zeichnung: Robert Honegger

«Ich liebe meinen Beruf, er ist mein Traumberuf», sagt der 51-jährige Arzt vor dem Zürcher Obergericht. Dorthin hat er sich gewendet, weil ihn das Bezirksgericht Zürich im November letzten Jahres wegen Schändung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt hat. Wesentlich gravierender allerdings ist das gleichzeitig ausgesprochene lebenslange Verbot jeglicher beruflichen oder ausserberuflichen Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt. Der Arzt verlangt darum einen Freispruch.

Das Urteil setzte seiner beruflichen Karriere ein jähes Ende. Hatte ihm die Gesundheitsdirektion nach Bekanntwerden der Vorwürfe nur verboten, in seiner Praxis Frauen zu behandeln, wurde ihm nach der erstinstanzlichen Verurteilung die Praxiszulassung entzogen – und damit laut seinem Verteidiger in einer «unrechtmässigen Vorverurteilung seine Existenzgrundlage». Nun musste er tun, was er bis zur Urteilsfällung vermieden hatte: Seine Frau über die Vorwürfe und das Urteil informieren.