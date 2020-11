Prozess in Zürich – Arzt muss wegen Schändung seinen Beruf aufgeben Sie wollte wegen einer Erkältung ein Arztzeugnis und musste eine Intim-Untersuchung erdulden. Für den Arzt hat der Übergriff massive Folgen. Thomas Hasler

Im Saal 134 verurteilte die zweite Abteilung des Bezirksgerichts den Arzt zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Foto: ZVG

Die knapp 18-jährige Frau, die seit etwa einer Woche an Schnupfen, Husten und Halsschmerzen litt, hatte sich im Herbst letzten Jahres an ihre Hausärztin gewandt, weil sie ein Arztzeugnis benötigte. Weil die Ärztin kurzfristig keinen freien Termin hatte, nahm sich ein etwa 50-jähriger Kollege in der gleichen Praxis der jungen Frau an.

Nachdem der Arzt mit einem Stethoskop die Lunge abgehört hatte, wandte er sich mit der Bemerkung, «und jetzt untersuche ich noch da unten» dem Intimbereich der Frau zu – zuerst anal, dann vaginal. Mit der Untersuchung sei die Frau, die im Vorgespräch auch Bauchschmerzen erwähnt habe, einverstanden gewesen, sagte der Arzt, der es in der Folge vorzog, die Fragen des Gerichtsvorsitzenden nicht zu beantworten.