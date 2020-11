Neue Chefs für Zürcher Luxushotel – Asiaten übernehmen im Hotel Savoy am Paradeplatz Das traditionsreiche Haus schliesst im Frühjahr für zwei Jahre. Nach einem Umbau führt die Hongkonger Luxuskette Mandarin Oriental den Betrieb. Arthur Rutishauser

Heisst nach einer Renovatin neu «Mandarin Oriental Savoy Zürich»: Das Hotel Savoy Baur en Ville

am Zürcher Paradeplatz. Foto: Keystone

Nach jahrelangen Spekulationen ist jetzt klar: Das Savoy Hotel Baur en Ville am Zürcher Paradeplatz verliert seine Unabhängigkeit und wird von der asiatischen Mandarin Group übernommen. Anfang 2022 schliesst das Hotel für zweieinhalb Jahre seine Tore und wird umgebaut. Der Verwaltungsrat des Hotels hat beschlossen, das traditionsreiche Hotel am Zürcher Paradeplatz einer umfassenden Renovation zu unterziehen. Mitte 2024 wird das Hotel seinen Betrieb wieder aufnehmen. Mit der Wiedereröffnung wird das Management des Hotels an die Mandarin Oriental Hotel Group übergehen. Ab dann wird das Hotel «Mandarin Oriental Savoy Zürich» heissen. Die Credit Suisse, die Eigentümerin des Hotels ist, bestätigt auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» entsprechende Recherchen.

Erstes Grand Hotel in Zürich

Das Baur en Ville hat eine lange Tradition. Es wurde am 24. Dezember 1838 vom Vorarlberger Bäckergesellen Johannes Baur als erstes Grand Hotel der Stadt Zürich eröffnet und bereits 1857 ein erstes Mal umgebaut. Ein zweiter grosser Umbau fand 1907 statt. Bei der Neueröffnung im Juni 1908 umfasste das Hotel insgesamt 170 Zimmer. 1975 musste das Gebäude wegen des Brandschutzes komplett abgerissen werde. Ein Umbau war nicht möglich und so wurde es 1978 neu eröffnet. Dabei wurde erst die Fassade demontiert und danach wieder rekonstruiert. Auch innen wurde es vollkommen umgestaltet und die Zimmer vergrössert. Seither hat das Savoy noch 104 Zimmer.

Umgewohnter Blick auf den Paradeplatz: Baustelle des Hotel Savoy Hotel 1976. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv So sah das Hotel Savoy Baur en Ville vor dem Abbruch 1960 aus. Foto: Getty Images Gold dominiert im Innern des Hotels. Foto: Nicola Pitaro 1 / 6

Nach dem jetzt geplanten Umbau sollen es nochmals weniger werden. Das Bauprojekt sieht vor, das Hotel künftig mit 80 statt aktuell 104 Zimmern zu führen und diese völlig umzugestalten. Den Gästen des Savoy werden damit weniger, aber noch grössere Zimmer zur Verfügung stehen. Der Innenausbau erfolgt nach Plänen des renommierten Pariser Innenarchitekten Tristan Auer. Auch die Sitzungs- und Veranstaltungsräume im ersten Obergeschoss werden renoviert, wobei schützenswerte Elemente wie der grosse Ballsaal oder die Zunftstube der «Vereinigten Zünfte zur Gerwe und zur Schuhmachern» in ihrer Struktur erhalten bleiben. Die Lobby und das Gastronomiekonzept werden ebenfalls neu.

«Gerwe und Schuhmacher» Infos einblenden Die Zünfte «zur Gerwe» und die «zur Schuhmachern» waren zur Zeit der Zürcher Zunftverfassung selbstständige Zünfte. Zu den Gerbern gehörten die Rotgerber, die mit sogenannter Gerberlohe feste Lederarten gerbten, die Weissgerber, die aus feineren Häuten weichere Ledersorten herstellten und die Pergamenter. Pergament spielte im Mittelalter eine wichtige Rolle, es war nicht nur Schreibmaterial, sondern diente vor der Einführung des Fensterglases zur Bespannung von Fenstern. Die Schuhmacher, früher «Suter» genannt, sind die einzige Zunft, der keine anderen Handwerker zugeteilt waren. Mit dem Ende der Zunftverfassung und demokratischen Reformen im Jahr 1866 sanken die Mitgliederzahlen, und darum schlossen sich die Gerber und die Schuhmacher 1877 zu den Vereinigten Zünften «zur Gerwe und zur Schuhmachern» zusammen. (ar)

Das Äussere des Hotelkomplexes erfährt diesmal – bis auf den Namenszug am Gebäude und einer kleineren Anpassung im Eingangsbereich an der Poststrasse – keine Veränderung. Mit der Übernahme des Hotel-Managements durch Mandarin Oriental verliert das Hotel seine Unabhängigkeit, sichert sich aber den Zugang zum globalen Netzwerk der Mandarin Group. Das ist für das Bestehen im Wettbewerb der Luxus-Hotellerie heutzutage von zentraler Bedeutung.

Das Mandarin Oriental in London. Foto: PD

Die Mandarin Oriental Hotel Group betreibt weltweit Hotels, Luxusresorts und Wohnungsresidenzen. Ihren Ursprung hat sie in Asien, die Gruppe entstand im Jahr 1963 mit der Eröffnung des Mandarin in Hongkong. Mittlerweile ist sie weltweit präsent und betreibt 44 Hotels mit über 11’000 Hotelzimmern in 25 Ländern. 20 ihrer Hotels stehen in Asien, 10 in Amerika und 14 in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Eines der prestigeträchtigsten ist das Mandarin Oriental in London. Die Betriebsführung durch Mandarin Oriental wird an den Besitzverhältnissen des Gebäudes nichts ändern, das Hotel verbleibt im Besitz des bestehenden Aktionariats, also im Wesentlichen der Credit Suisse.