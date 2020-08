Coronafall beim Schweizermeister – Assalé positiv getestet Der letzte Saison an Leganés ausgeleihte Stürmer Roger Assalé muss in Quarantäne. Der Corona-Test wurde vor der Rückkehr in die Mannschaft gemacht.

Roger Assalé ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Foto: Reuters

Die Spieler und der Staff des BSC Young Boys haben sich nach einwöchiger Erholung ohne Mannschaftstraining einem Corona-Test unterzogen, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Sämtliche Ergebnisse fielen negativ aus – mit einer Ausnahme: Der Test von Roger Assalé war positiv. Der Stürmer der Elfenbeinküste zeigt zwar keinerlei Symptome, muss nun aber in Quarantäne.

Roger Assalé war in der vergangenen Saison an Leganés ausgeliehen und liess sich in Spanien mehrmals testen, alle Untersuchungen fielen negativ aus, schreibt YB. Nach dem letzten Meisterschaftsspiel bereits vor einem Monat gegen Real Madrid reiste der 26-jährige Familienvater in seine Heimat. Im Hinblick auf den Trainingsstart vom Dienstag kehrte der Nationalspieler der Elfenbeinküste nach Bern zurück, wobei es sich nun auszahle, dass alle YB-Akteure bewusst vor ihrer Rückkehr in den Kreis der Mannschaft getestet wurden.

Rechtzeitige Isolation

So konnte die Isolation des betroffenen Spielers vorzeitig vorgenommen werden. «Wir sind froh, dass Roger Assalé keine Symptome hat und auch seine Familie gesund ist. Deshalb vermuten wir, dass er sich auf der langen Reise angesteckt haben könnte. Wir werden Roger nun alle mögliche Unterstützung zukommen lassen», wird YB-Sportchef Christoph Spycher in der Mitteilung zitiert.

pd/ngg