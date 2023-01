Neuer Starkregen in Neuseeland – «Atmosphärischer Fluss» zieht über den Norden – Notstand ausgerufen Nach den verheerenden Überschwemmungen in der Grossstadt Auckland drohen dem Pazifikstaat erneut heftige Niederschläge.

Auckland am 28. Januar 2023: Nachdem Hochwasser dieses transportable Fertighaus von seinem Platz weggespült hat, landet es auf einem Auto. Foto: Elizabeth Binning/New Zealand Herald (via AP)

In der Region Northland, die von Auckland bis an die nördliche Spitze des Landes reicht, sei für die kommenden sieben Tage der Notstand ausgerufen worden, berichtete die Zeitung «New Zealand Herald» am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Auslöser ist den Angaben zufolge ein «atmosphärischer Fluss», der über die Nordinsel zieht. Diese Bänder feuchtigkeitsgesättigter Luft bringen normalerweise mehrere Tage heftigen Regen.

Die Rettungskräfte stehen im Dauereinsatz. Foto: Hayden Woodward/New Zealand Herald (via AP)

Am Dienstag gab es in Northland bereits Starkregen. Strassen wurden gesperrt, teilweise fiel der Strom aus. Supermärkte kündigten an, frühzeitig zu schliessen, um sich auf die Unwetter vorzubereiten. «Es ist eine ernste Situation», sagte die Meteorologin Georgina Griffiths dem Sender Radio New Zealand.

Auch diesem Haus in Auckland droht, weiter abzurutschen. Foto: Hadyen Woodward/New Zealand Herald (via AP)

Die Hauptgefahr bestehe darin, dass der Boden bereits gesättigt sei. Starke Niederschläge führten deshalb schnell zu Überschwemmungen und Sturzfluten. Griffiths betonte, es handele sich um den nassesten Januar seit Beginn der Aufzeichnungen.

Menschen überqueren eine überflutete Strasse in Auckland. Foto: Dean Purcell/New Zealand Herald (via AP)

Seit Freitag sind in Auckland mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen berichteten vom schlimmsten Hochwasser, das sie je erlebt hätten. Auch der Flughafen der Metropole mit 1,6 Millionen Einwohnern hatte am Wochenende teilweise unter Wasser gestanden.

40’000 Fans kamen zu einem Konzert von Elton John ins Mount Smart Stadium. Der Auftritt kam jedoch aus Sicherheitsgründen nicht zustande. Foto: Julea Dalley/New Zealand Herald (via AP)

Zahlreiche Flüge wurden in der Folge gestrichen. Hunderte Reisende waren zu Beginn des Wochenendes am Airport gestrandet. Andere hängen nun im Ausland fest: Medienberichten zufolge versuchten Passagiere etwa in Singapur verzweifelt, in einen Flieger nach Auckland zu kommen. Manche seien gewarnt worden, es könne bis Anfang März dauern, bis es so weit sei, hiess es. Wegen der Flugstreichungen sind die Verbindungen nach Neuseeland stark überlastet.

Der neuseeländische Premierminister Chris Hipkins (Mitte) machte sich ein Bild vor Ort und sprach mit Betroffenen. Foto: Dean Purcell/New Zealand Herald (via AP)

