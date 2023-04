Geheimes unterirdisches «Hochhaus» – Atombombensichere Anlage mitten in Zürich soll zum «Kulturbunker» werden Politiker von SP und GLP wollen eine riesige, leer stehende militärische Kommandoanlage in der City für kulturelle Zwecke nutzen, etwa als Übungsräume für Musikerinnen. Doch die Sache hat einen Haken. Martin Huber

«Unterirdisches Hochhaus»: Der Lüftungsschacht am Hirschengraben 54 gehört zu einem zehnstöckigen Gebäude im Untergrund, in dem sich die ehemalige Kommandoanlage befindet. Foto: Silas Zindel

Der Betonblock mit dem Lüftungsgitter befindet sich im Hang gleich neben der Friedenskirche in der Nähe des Centrals. Was wenig bekannt ist: Bei dem Bauwerk am Hirschengraben 54 handelt es sich um die Frischluftzufuhr für eine riesige Anlage direkt darunter – ein 30 Meter tiefes, zehngeschossiges «unterirdisches Hochhaus».