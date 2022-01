Streit eskaliert – Attacke im Tram Die Stadtpolizei Zürich hat zwei Personen festgenommen. Sie werden verdächtigt, in einem 14er Tram einen 65-jährigen Mann verletzt zu haben. Susanne Anderegg

Es geschah in der Nacht auf Sonntag: In einem Tram der Linie 14 gab es Streit zwischen mehreren Personen, dabei erlitt ein Mann Kopfverletzungen. (Archivbild) Foto: Tamedia

Was genau passiert ist, kann die Stadtpolizei Zürich noch nicht sagen. Jedenfalls ging bei ihr am Samstagabend gegen 23 Uhr ein Alarm ein: In einem Tram der Linie 14 sei es an der Kasernenstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Als die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, fanden sie ausserhalb des Trams einen 65-jährigen Mann, der am Kopf verletzt war, und dessen Begleiter. Die Polizisten nahmen zwei mutmassliche Täter, einen 30-jährigen Schweizer und eine 22-jährige Schweizerin, auf der Stelle fest. Die Sanität brachte den Verletzten in Spital.

Detektive der Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität ermitteln nun den genauen Ablauf und die Hintergründe der Tat. Personen, die am Samstagabend gegen 23 Uhr im VBZ-Tram der Linie 14, Fahrtrichtung Seebach, auf der Höhe Haltestelle Sihlpost/Hauptbahnhof Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich (Telefon 0 444 117 117) zu melden. (an)

