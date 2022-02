DJ mit ausserordentlichen Hobbys – Auch 17 Hirnerschütterungen bremsen DJ Mad Mike nicht Der Reggae-DJ legt monatlich in Zürich auf. Aber das ist nicht die einzige Leidenschaft des Bündners. Ziemlich viele seiner Hobbys sind gefährlicherer Natur. Jean-Marc Nia

Sein Name ist sein Lebensstil: Mad Mike in seiner Wohnung. Foto: Urs Jaudas

Die eine Katze liegt auf der Bettdecke mit Zebramuster. Die andere hat sich in ihr Häuschen verzogen. Ein richtiges Häuschen. Mit Fenstern und Vorhängen und Licht drin. Gebaut hat es ihr Besitzer: DJ Mad Mike. Seinen bürgerlichen Namen möchte er nicht preisgeben. Wir treffen ihn in seiner Wohnung im Kreis 10, deren Wände behangen sind mit gerahmten Tattoo-Motiven, Single- und Plattenhüllen. In den Regalen liegen drei Totenköpfe unter einer Glasglocke, stehen ausgestopfte Tiere, etwa ein Gürteltier. So reichhaltig die Wohnung ausgestattet ist, so vielseitig ist der Lebensstil ihres Bewohners.