Designerchläusin im Kreis 5 – Auch als Samichlaus hat der alte, weisse Mann ausgedient Derzeit beschenkt eine junge Chläusin im modischen Kostüm im Viadukt die Kinder. Claudia Schmid

Lijan (l.) und Lanny nehmens gelassen, dass die Samichläusin nicht ihrem klassischen Bild entspricht. Foto: Urs Jaudas

Das fast identische Styling war nicht abgesprochen: Lanny und Lijan konnten auch nicht im Voraus ahnen, dass sie vor der Markthalle im Viadukt auf eine Samichläusin stossen werden. Ihre rot-weissen Kappen haben sie an diesem Abend ganz per Zufall an, beteuert ihr Mami.

Die Brüder sind die ersten, die diese Woche vor dem Viadukt zwei kleine Säckli mit Erdnüssli und Lebkuchen in die Hand gedrückt bekommen. Sie nehmen es total cool, dass nicht ein Mann mit Brummstimme vor ihnen steht, sondern Eveline. Sie ist erstmals als Samichläusin im Einsatz – in einem modischen Outfit mit wattierter Jacke und Plisseerock.

Kapuzendesign von der Kunstschule

Das Kostüm wurde eigens für Evelins Auftritt von zwei Jungdesignern und Abgängern der Modefachklasse an der Zürcher Kunstschule F+F entworfen und scheint ziemlich warm zu sein. Wenn nur nicht die schwere Kapuze wäre, die immer wieder auf Evelins Schulter fällt.

An verschiedenen Daten – darunter morgen Sonntag, sowie natürlich am 6. Dezember (jeweils 14-17 Uhr) ist Eveline in der Markhalle und vor dem Viadukt unterwegs und verteilt Säckli an alle Kinder, die keine Angst vor einer Chläusin haben. Organisiert wird die Advents-Aktion von der Stiftung PWG, die das Viadukt betreibt. (cs)

