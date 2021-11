Grauzonen der Wissenschaft – Auch an E.T. zu glauben, ist rational Wo die exakte Wissenschaft nicht weiterweiss, kann ihr heimlicher Verbündeter helfen: der Glaube. Es braucht beides, um die Welt zu begreifen. Peter Haffner (Das Magazin)

«Die Säulen der Schöpfung» wird dieses 7000 Lichtjahre entfernte Gebilde genannt. Man kann es wissenschaftlich beschreiben. Aber kann man es dadurch auch begreifen? Bild: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STSCl/Aura)

Zwei Freunde in dem kalifornischen Städtchen, in dem ich lebte, hatten mich zum Konzert eingeladen. Louis Armstrong live, kein Namensvetter, sondern «Satchmo» persönlich, der Gottvater des Jazz und Jahrhunderttrompeter. Sie führten mich mit verbundenen Augen irgendwohin und schoben mir einen Hocker unter. Es roch nach sonnenwarmem Holz, und ich traute meinen Ohren nicht: Da war er, der vor Jahrzehnten Verstorbene, und sang «Blueberry Hill» mit seiner unnachahmlichen Stimme, schön wie ein verrosteter Rolls Royce.

Jeff war Zimmermann, der Häuser baute, Jacob ein Allrounder, der Klapperschlangen grillierte, die er im Garten fing. Sie waren beide Hi-Fi-Freaks, die alte Röhrenverstärker sammelten und in einer Scheune eine Stereoanlage vom Feinsten zusammengestellt hatten; von der ein paar tausend Dollar teuren Plattenspielernadel über Kabel dick wie Wasserleitungen bis zu den elektrostatischen Lautsprechern in Mannesgrösse. Im Regal standen Vinyl-Schallplatten, deren Pressmatrize vom Masterband in halber Geschwindigkeit geschnitten worden war, für höchstmögliche Klangtreue.