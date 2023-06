Elektronisches Patientendossier – Auch Arztpraxen und Apotheken sollen Patientenakten elektronisch führen Das sogenannte EPD soll sich in der Schweiz ausbreiten. Wer als Krankenversicherter keines möchte, soll Widerspruch einlegen können.

Ein Arzt des medizinischen Kinderzentrums Lindenpark im Kanton Zug notiert mittels Laptop die Resultate der Untersuchung ins elektronische Patienten-Dossier. (Archiv) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Bundesrat will, dass alle Gesundheitsfachleute elektronische Patientenakten führen und für alle Menschen ein elektronisches Dossier gratis eröffnet wird.

Am Mittwoch hat der Bundesrat die Revision des Gesetzes über das elektronische Patientendossier (EPD) bis 19. Oktober in eine Vernehmlassung geschickt. In diesem Dossier sollen alle für die Behandlung relevanten Informationen abgelegt werden und jederzeit abrufbar sein, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt.

Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime sind bereits verpflichtet, Patientendossiers elektronisch zu führen. Neu soll diese Pflicht für alle Leistungserbringer gelten, darunter Arztpraxen und Apotheken. Die Kantone müssen überprüfen, ob das so geschieht.

Für alle in der Schweiz Krankenversicherten soll das EPD gratis sein. Der Bundesrat schlägt ein Opt-Out-Modell vor: Wer kein elektronisches Dossier möchte, soll Widerspruch einlegen können.

