Da scheint ein Ausrufezeichen nicht zu genügen: Ein Demonstrant auf dem Zürcher Helvetiaplatz, Ende August. Foto: Arnd Wiegmann

So etwas habe er noch nie erlebt, sagt der Gesundheitsexperte Willy Oggier am Telefon. Zahllose Mails suchen ihn heim, per SMS, Whatsapp und andere Formen der Kommunikation kamen die Reaktionen von überall, oft heftig, immer klar. Über 30’000 Leute reagierten auf eine Umfrage von «20 Minuten» zur Frage, ob er denn recht habe mit seiner Forderung. Drei Viertel fanden ja.

Die Frage an ihn war gewesen: Sollen die Leugner der Corona-Krankheit, die ohne Maske herumlaufen und mit ihrer als Freiheit getarnten Fahrlässigkeit andere gefährden, trotzdem ein Spitalbett bekommen, wenn das Virus sie befällt?