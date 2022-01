Populismus-Expertin im Interview - «Auch das Schweizer Wahlvolk stimmt oft gemäss niedersten Instinkten»

Frau Pornschlegel, wie geht es den westlichen Demokratien Anfang 2022?

Nicht besonders gut. Was in den USA geschehen ist mit der Trump-Wahl und dem Sturm aufs Capitol, würde ich als Pöbelherrschaft bezeichnen. Und der Zulauf der Rechtspopulisten in verschiedenen Ländern Europas – derzeit in Frankreich, vor den Präsidentschaftswahlen – geht in die gleiche Richtung.