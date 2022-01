Pläne für die Vierschanzentournee – Auch die Frauen wollen endlich mit den Adlern fliegen Zum 70. Mal bereits findet die prestigeträchtige Tour statt, zum 70. Mal unter Ausschluss des weiblichen Geschlechts. Das könnte sich schon nächstes Jahr ändern. Könnte. Volker Kreisl

Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Vorkämpferin für die Skispringerinnen: Die Norwegerin Maren Lundby setzt sich für die Gleichberechtigung ein. Die aktuelle Saison lässt sie aus – gibt sie nächstes Jahr ihr Debüt an der ersten Vierschanzentournee? Foto: Lars Baron (Getty Images)

Die Form des Konjunktivs ist sicherer. Zwar sagt es niemand im grossen Kreis der Skispringer und vor allem auch der Skispringerinnen gerade heraus. Es liegt ja längst noch nicht in trockenen Tüchern. Einige Gremien müssen noch zusammenkommen, Fachleute gehört, Mehrheiten gefunden, Beschlüsse gefasst werden. Und doch steigt die Vorfreude. Also: Es wäre tatsächlich ein grosser Fortschritt und wahrscheinlich könnte es auch klappen, nämlich, dass die Skispringerinnen vielleicht schon im kommenden Winter ihre erste Vierschanzentournee bestreiten können.

Die Männer sind da weiter. Sie hatten das Format 1952 als jährliches Ereignis gegründet, und nun läuft aktuell bereits die 70. Vierschanzentournee – am Dienstag steht in Innsbruck das dritte Springen an. Obwohl in den Anfangsjahren schon auch vereinzelt Frauen von Schanzen sprangen, blieb diese Disziplin jahrzehntelang ein eingeschlechtlicher Sport, und obwohl Springerinnen in Weltcups, Weltmeisterschaften und bei Olympia längst Siege und Medaillen feierten, blieb die Tournee stets eine Bastion der Männer. Frauen springen heute, manche schon auf Flugschanzen, sie arbeiten als Trainerinnen, bilden Nationalteams, aber bei der Vierschanzentournee stehen sie im Publikum.

Kein Unterschied festzustellen: Die Österreicherin Marita Kramer, aktuell Weltcupführende, liegt genauso ideal in der Luft wie die besten Männer. Foto: Jens Schlüter (AFP)

Die Skisprung-Serie gilt als Faszinosum, als Erfolgsgeschichte und Beispiel dafür, wie man aus wenig viel machen kann, wie auch Andreas Bauer sagt. Er trainierte bis vor kurzem die deutschen Skispringerinnen und wechselte nun zum Weltverband FIS. Bauer sagt: «Die Tournee hat Tradition, und sie ist in aller Munde.» Vier Schanzen, jede anders, jede mit eigenen Hinterhältigkeiten, wobei die enge Schanze in Innsbruck am meisten gefürchtet wird.

Zudem hat diese Mini-Tour ein Format mit klar definierten Grenzen. Los geht es nach Weihnachten; nach elf Tagen, am Dreikönigstag, ist Schluss. In dieser kurzen Zeit aber, in der die meisten Sportarten ruhen, öffnet sich die Bühne den Springern. Zudem, die Natur um den Jahreswechsel ist heute nicht mehr grün und meistens auch nicht mehr weiss, sondern höchstens schlammgrün und nebelgrau, ausserdem windig und nass, was bedeutet: Zu viermal Qualifikation und Finale sitzen alle im Wohnzimmer am TV.

Die Tournee ist träge, wie ein schwerer Dampfer

Warum auch Bauer noch keine Prognose abgeben möchte, obwohl sogar Tournee-Präsident Peter Kruijer sich wohlwollend schon für 2022/2023 äusserte, liegt daran, dass die Tournee zwar spannend, exklusiv und meist überraschend ist, aber eben auch träge, wie ein schwerer Dampfer. Zur Aufnahme der Springerinnen müssen Verfahren durchlaufen werden. Das neue Fernsehformat muss abgestimmt werden, der Rechtehändler muss mitmachen und sich neu sortieren. Die Skiverbände Deutschlands und Österreichs müssen erst mal ab- und zustimmen, und die vier Organisationskomitees der vier Schanzen sowieso. Wenn das alles geklärt ist, wird ein Antrag an die FIS gestellt, deren Kalender- und Sprungkomitees schliesslich entscheiden.

Nur – was genau eigentlich? Schon länger hatte man sich den Kopf darüber zerbrochen, wie zweimal acht Entscheidungstage (je Quali und Finale) in die knappe Zeit bis 6. Januar gepresst werden sollen, denn 16 ist ja grösser als elf. Und selbst wenn die Vormittage genutzt werden, so könnte vielen der kommenden Tourneen der Abbruch drohen. Denn Skispringen geht nicht bei zu starkem Wind, deshalb braucht man dringend die Ruhetage, die in Wirklichkeit auch Ausweichtage sind. Was also tun? Die Tourneegestalter brüteten über dem Problem und fanden tatsächlich eine innovative, ja fast geniale Lösung: die gegenläufige Tournee.

Das Logistik-Problem

Wollte man beide, Männer wie Frauen, gemeinsam wie bei einer Wanderung auf die Reise von Oberstdorf nach Bischofshofen schicken, so fänden ja nicht nur die Wettkämpfe selber kaum Platz, sondern auch all das, was dazwischen abläuft, die Vorbereitungsphasen, die Mixed-Zonen, Siegerehrungen, Pressekonferenzen, Doping-Kontrollen. Ausserdem besteht nicht unendlich viel Platz rund um ein Skisprungstadion, und das Containerdorf der Männer mit den Umkleide- und Materialkabinen ist ohnehin schon voll besetzt.

Synergien nutzen, um auch den Frauen eine Bühne zu bieten: An den vier Austragungsorten, hier Garmisch-Partenkirchen, besteht nicht endlos viel Platz zur Verfügung. Foto: Angelika Warmuth (DPA/Keystone)

Deshalb sollen, wenn es denn so käme, Frauen und Männer einander entgegenkommen. Das Modell, so Bauer, könnte so aussehen, dass die Frauen zum Auftakt in Garmisch-Partenkirchen starten und in Oberstdorf weiterspringen, während die Männer von dort kommend in Garmisch weitermachen. Dasselbe dann in Österreich – von Bischofshofen nach Innsbruck und umgekehrt. Das klingt kompliziert, löst aber viele Probleme. Auf einmal wäre überall genügend Platz, die Veranstalter und Gastronomie verdienten mehr Geld, weil die Tournee doppelt so lange bliebe. Und die fernsehenden Fans zu Hause müssten im Prinzip gar nicht mehr vor die Tür, weil mit geschickter Planung der Tournee von einer Entscheidung zur anderen weitergeschaltet werden kann.

Wie gesagt, es sieht ganz gut aus mit der Einführung der Komplett-Tournee. Danach fehlte bis zur völligen Gleichberechtigung nur noch das Skifliegen für Frauen. Doch das braucht noch ein paar Jahre, denn die gewaltigen Kräfte erfordern mehr Erfahrung. Ausserdem sei die Tournee ohnehin eine ganz andere Nummer, nämlich der entscheidende letzte Baustein, findet Skisprung-Experte Andreas Bauer, er sagt: «Die Frauen-Tournee wäre für mich die vollendete Gleichberechtigung im Skispringen.»

Wenn es denn so käme.

