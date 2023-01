Zürcher Datenaffäre – Auch die Sicherheitsdirektion ist vom Justiz-Datenleck betroffen Das vollständige Telefonbuch der Kantonspolizei sowie etwa 70 Festplatten mit dem Aufkleber «Sicherheitsdirektion» sind in falsche Hände geraten. René Laglstorfer Felix Schaad (Karikatur)

Die Milieufigur Roland Gisler lädt am 19. Dezember kurz vor Beginn der Ratsdebatte geleakte Justiz-Akten und Datenträger im Kantonsrat ab, von denen bisher noch niemand wusste. Foto: Urs Jaudas

Die Freude des stadtbekannten Milieubeizers Roland Gisler über seine Aktion im Kantonsrat währte nur kurz. Am 19. Dezember hatte er drei Kisten und einen Koffer voll im Eingangsbereich des provisorischen Parlamentsgebäudes in Oerlikon deponiert: alte Festplatten der Justiz, sensible Akten und Unterlagen in Papierform. Allesamt gehörten sie der Zürcher Direktion der Justiz und des Innern.