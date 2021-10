Neues Album von Crimer – Auch ein Disco-Boy kann nicht immer Party machen Auf «Fake Nails» klingt Crimer erwachsener. Der Tanz-Spezialist gibt sich nachdenklich – und wagt sogar eine düstere Ballade. Tim Wirth

«Fake Nails» ist das zweite Album von Alexander Frei alias Crimer. Foto: Noëlle Guidon

Glaubt man Crimers Instagram-Account, dann hat ihm sein Produzent Ben Christophers bei der Arbeit am neuen Song «I Want You to Know» den folgenden Satz gesagt: «Brudi Crimey, it doesn’t always have to be a disco banger.»

Crimey hat auf seinen Brudi gehört. «I Want You to Know» vom neuen Album «Fake Nails» würde einen Dancefloor leeren und die Tanzenden zur Reflexion zwingen. Düster-reduzierter Synthie. Dazu nur die Bassstimme des 31-Jährigen Rheintalers Alexander Frei, der in Zürich wohnt.

Im dazugehörigen Video krallt sich Crimer mit seinen goldenen Gelnägeln im Sand fest, wälzt sich, winselt, leidet und schwebt alsbald wie ein Messias in einem Kirchenschiff. Kein Disco-Strobolicht. Keine Feierlaune. Noch nie hat ein Crimer-Song so nachdenklich geklungen. Und noch nie so erwachsen.