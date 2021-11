Baschi unterstützt Impfoffensive – «Auch ich hielt meinen Arm nicht als Erster hin»

So will Baschi Ungeimpfte «übersingen» – «Auch ich hielt meinen Arm nicht als Erster hin» Mit einem Live-Auftritt unterstützt der Baselbieter Mundartsänger Baschi den Bund bei seiner Impfoffensive. Das, obwohl auch er anfangs Zweifel hatte, wie er im Interview sagt. Benjamin Wirth

Baschi, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Bürgin heisst, ist einer der bekanntesten Mundartsänger des Landes. Foto: Nicole Pont

Unter dem Motto «Back on Tour» wollen mehrere Schweizer Musiker in der nächsten Woche dem Bundesrat bei seiner Impfkampagne unter die Arme greifen. Mit einer kleinen Tour in Thun, Lausanne, Sitten, St. Gallen und Luzern sollen unentschlossene Personen von der Corona-Impfung überzeugt werden. In der Ostschweiz wird auch der Baselbieter Popstar und Mundartsänger Baschi dabei sein. Im persönlichen Gespräch mit dieser Zeitung erklärt er, weshalb er sich dazu entschieden hat, bei dieser Aktion mitzumachen.