Geldblog: Dividendenperlen – Auch im Alter sollte man nicht auf Erträge verzichten Mittels attraktiver Aktien kann man ansprechende Renditen erwirtschaften. Geldberater Martin Spieler erklärt, worauf dabei zu achten ist. Martin Spieler

Wohin mit 250’000 Franken? D as Geld einfach auf dem Konto liegen zu lassen , ist die schlechteste Variante – auch im Alter. Foto: Getty Images

Ich bin 72 und habe circa 250’000 Franken, die ich nicht für den Lebensunterhalt benötige. Was würden Sie mir raten? Leserfrage von A.S.

Die schlechteste Variante wäre aus meiner Sicht, wenn Sie das Geld einfach auf dem Konto liegenlassen würden. Dann bekommen Sie angesichts des aktuellen Tiefzinsumfeldes keinen Zins und riskieren je nach Bank sogar, dass Sie diese Negativzinsen abliefern müssen. Mehrere Banken sind momentan daran, die Limiten, ab denen sie Negativzinsen in Rechnung stellen, zu senken.

Die Verhinderung von Negativzinsen ist das eine. Das andere ist, dass Ihnen Erträge entgehen, wenn Sie das Geld nicht investieren. Auch im Alter sollte man nicht auf Erträge verzichten. Wenn Sie den Betrag beispielsweise in Schweizer Dividendenperlen, also in Aktien mit ansprechender Dividendenrendite, wie Swisscom, Nestlé, Roche, Novartis, Swiss Life, Helvetia, LafargeHolcim, Zurich Insurance oder Swiss Re anlegen, würden Sie von Dividendenrenditen von zwei bis fast sechs Prozent profitieren. Bei einer Durchschnittsrendite von angenommen vier Prozent wären dies bei Ihrem Betrag immerhin 10’000 Franken Ertrag pro Jahr. Das ist Geld, das Sie für sich nutzen könnten. Allerdings wird der Betrag durch die Steuern geschmälert, welche Sie auf Dividendeneinnahmen entrichten müssen. Dennoch bleibt unter dem Strich ein ansprechender Ertrag.