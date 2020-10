Eishockey: Kloten kommt weiter – Auch im Cup beginnt die Saison gut Der EHC Kloten siegt in einer physisch recht ansprechenden Partie in Weinfelden gegen Thurgau 3:1 und steht im Achtelfinal. Roland Jauch

Zwei der drei besten Klotener gegen Thurgau: Dominic Forget und Goalie Dominic Nyffeler. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Freitag erfolgte in Sierre der Start in die Swiss-League-Meisterschaft mit einem 5:0. Zwei Tage später begann Kloten auswärts auch den zweiten Wettbewerb dieser Saison mit einem Erfolg. Wegen Corona sahen nur 602 Zuschauer den Match, welchen der EHC in den letzten zwei Minuten mit zwei Toren für sich entschied.