Viele Loipenkilometer im Mekka Oberland Infos einblenden

Am Freitag noch perfekte Verhältnisse: Die Panoramaloipe am Bachtel. Foto: ema

Das Zürcher Oberland bietet ein grosses Angebot an Langlaufloipen, in diesen Tagen meldeten sie fast alle tolle Verhältnisse, von First-Kyburg über Schauenberg-Schlatt bis Weisslingen/Lendikon und von Bäretswil über Hittnau bis Gibswil. Mit den Temperaturen kämpfen aber auch sie – die Langlaufgebiete sind alle unter 1000 Metern über Meer gelegen und damit in der Zone, in der Temperaturen unter null Grad alles andere als garantiert sind.

So perfekt die Verhältnisse unter der Woche waren, der Regen und die Plustemperaturen am Wochenende dürften den Loipen zusetzen. Humorvoll formulierte das der Betreuer der Loipen-Website von Weisslingen/Lendikon. Am Donnerstag schrieb er: «Verlegt euer Homeoffice heute auf die Loipe – ich sags eurem Chef nicht! Habt viel Spass und nützt es – nach dem Wochenende ists schon wieder vorbei.» Doch es gibt auch Optimisten, etwa der Laupenschnurri von der Panoramaloipe in Gibswil am Freitagmorgen: «Mit dem Wetter schaut es nicht mehr so gut aus – aber auch nicht mehr so schlimm wie auch schon.»