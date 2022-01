Aus dem Bezirksgericht Zürich – Auch mit dem Elektrorollstuhl darf man nicht betrunken fahren Ein 49-Jähriger muss 200 Franken Busse bezahlen, weil er mit einem Promille Alkohol Elektrorollstuhl fuhr. Die Strafe hätte noch höher ausfallen können. Liliane Minor

Auch dafür gelten Alkoholgrenzwerte: Ein Elektrorollstuhl. Foto: PD

Manche Menschen haben Pech im Unglück, anders kann man es nicht sagen. So auch der gehbehinderte IV-Rentner, der vor dem Bezirksgericht Zürich zu erscheinen hatte. Sein Delikt: Fahren in fahrunfähigem Zustand, genauer gesagt mit einem Promille Alkohol. Sein Gefährt: ein vierrädriger Elektrorollstuhl der Marke Kyburz. Die Fahrstrecke: eine Runde um den Lindenplatz in Zürich-Altstetten.

Dass der Mann überhaupt gebüsst wurde, ist einem dummen Zufall geschuldet. Denn an jenem Nachmittag im Dezember 2020 ging ebendieser Elektrorollstuhl – in abgestelltem Zustand – wegen eines elektrischen Defekts in Flammen auf. Die Feuerwehr musste den Brand löschen, und die routinemässig ausgerückte Polizei liess den Besitzer ins Alkoholmessgerät blasen.