Legendäre Zürcher Discos – Auch Nachtclubs haben Idole Dieser Spezialbeitrag präsentiert ikonische Hotspots aus New York, Rimini, London, Berlin oder Ibiza, die unsere Nightlife-Spezialisten zu eigenen Projekten inspirierten. Thomas Wyss

Der Geburtsort der modernen Disco – David Mancuso an den Plattenspielern im The Loft, wo es statt Alkohol Wasser, Früchte, Kuchen und Halluzinogene gab. Foto: Screenshot aus «David Mancuso Documentary»

Heute mal was ganz anderes. Nämlich ein Blick über den Teller- beziehungsweise Cocktailglasrand hinaus in die grosse weite Welt. Und da wiederum hinein in Party-Locations mit dem Nimbus von Kultstätten , die – sei es direkt, sei es eher von der Attitüde oder Idee her – entscheidend auf Zürichs früheres Nachtleben und dessen Tonangeber (will sagen Club-Betreiber, DJs, Szenenvögel undsoweiter) eingewirkt haben. Wir wünschen eine vergnügliche Lektüre.

Tiffany’s, Playa de Aro, Costa Brava