Beim Transalpine Festival in Zürich geht es nicht um Berge. Kuratorin Hannan Salamat spricht über jüdische, muslimische, queere Kunst und Debatten.

Die Kultur- und Religionswissenschaftlerin Hannan Salamat in ihrer Wahlheimat Zürich. Sie ist Expertin für interreligiösen Dialog.

Frau Salamat, Sie kuratieren das erste Transalpine Festival in Zürich. Was passiert da?

Es kommen Menschen aus marginalisierten Gruppen zu Wort. Aber nicht in Form eines «Identitäten-Striptease». Sondern: Sie sprechen darüber, was sie machen – in der Kunst, Kultur und Gesellschaft.