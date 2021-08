Nachruf auf Julius «Jules» Ramsperger – Auch wenns schwer war, bewahrte er eine Leichtigkeit des Seins Er reiste im Taxi durch halb Ungarn, liebte elektrische Geräte, die Sauna, Spargeln und seine «Alters-WG». Doch Julius Ramsperger kannte auch die dunkleren Seiten des Lebens. Thomas Wyss

Auf Autofahrten machte Elektronikfan Jules Ramsperger (1938 bis 2021) bei einer denkwürdigen Zahl auf dem Kilometerzähler einen Halt und feierte. Foto: Dominique Meienberg

Julius Ramsperger erschuf keine Skulpturen, malte keine Bilder, schrieb keine Romane. Ging es aber ums Elektrische und Elektronische, war «Jules» (wie ihn alle nannten, die ihn näher kannten) zweifellos ein Künstler.

Davon zeugten reparierte Haushaltsgeräte, Lampen oder Radios, die er nach dem Motto «Wieso wegwerfen, wenn es noch läuft?» vor der Verschrottung bewahrte. Ein Paradebeispiel für sein Flair war vor allem sein letztes «Werk» – ein Sitzlift von der Waschküche bis in den obersten Stock im Haus am Müliweg in Bülach. Obwohl gesundheitlich angeschlagen und schon über 80, mass er eigenhändig alles aus, trug die technischen Daten zusammen, berechnete die Einbaukosten, erteilte einer Firma den Auftrag. Und verhalf damit seinen Mitbewohnern – man war in den 37 Jahren, in denen er da lebte, zur fidelen, sich gegenseitig kümmernden «Alters-WG» geworden – zu mehr Lebensqualität.