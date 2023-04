Da ist er, der gebratene Oktopus des La Panetteria in Winterthur. Foto: Samuel Schalch

Der gebratene Oktopus ist schon aus, als wir kommen. Kein Wunder, haben ihn doch alle an diesem Abend bestellt. Denn Tintenfisch können sie in diesem kleinen Lokal in der Winterthurer Altstadt, das haben schon frühere Besuche gezeigt.