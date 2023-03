Start-ups am Zürcher Genussmarkt – Auch zuckerarme Getränke, Espresso-Tee und Zürcher Hülsenfrüchte sind Slow Food Bisher waren vor allem traditionelle Lebensmittelproduzentinnen Teil der Bewegung für gutes und faires Essen. Ein Besuch in Oerlikon zeigt, dass sich ihr auch immer mehr junge Unternehmen anschliessen. Emil Bischofberger

Zwischen den klassischen Slow-Food-Produkten wie Brot, Fleisch oder Wein finden sich auch moderne Produkte. Fotos: Silas Zindel

Was ist Slow Food? Wer dieses Wochenende in der Halle 550 hinter dem Bahnhof Oerlikon an den Ständen des Slow-Food-Markts vorbeischlendert und das Angebot auf sich wirken lässt, könnte zusammenfassen: Bäckerskunst nach alter Sitte, Käse in allen Formen, Farben und olfaktorischen Intensitäten, Öle, Weine und Schnaps. Doch zwischen diesen typischen Slow-Food-Produkten, die alle mit generationenübergreifenden Geschichten aufwarten können, gibt es auch Start-ups, die sich ebenfalls mit der Bewegung mit dem Leitspruch «gut, sauber, fair» identifizieren.