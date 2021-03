Die Liste: Zürcher Lovesongs – Auch Zweisamkeit kann Freiheit bedeuten Sie handeln von Sehnsucht, Nähe und Ungewissheit: Wir empfehlen fünf Zürcher Lieder, die Lust auf Liebe machen. Sara Belgeri

Sophie Hunger, Dino Brandão und Faber haben letztes Jahr ein Album herausgebracht, das sich der Liebe widmet. Foto: Nadia Tarra

Dieses Jahr ist es am 20. März wieder so weit, dann beginnt offiziell der kalendarische Frühling. Die Tage werden (hoffentlich) freundlicher und wärmer. Nicht nur die wärmere Jahreszeit steht vor der Tür, auch sie liegt wie ein Versprechen in der Luft: die Liebe. Passend dazu haben wir fünf Zürcher Liebeslieder für Sie. Ob verliebt oder nicht, schön anzuhören sind sie allemal.

Derfi di hebe – Dino Brandão, Faber & Sophie Hunger

Liebe ist das Grösste. Das müssen sich wohl auch Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger gedacht haben, als sie sich für ihr Album mit dem Titel «Ich liebe dich» zusammengetan haben. Darauf besingt das Trio die Liebe in all ihren Facetten. «Derfi di hebe» handelt von Nähe. Die Art von Nähe, die nur zustande kommt, wenn man sich liebt. Und davon, wie schwierig es ist, jemanden gehen zu lassen. Auf dem Album mit dem Titel «Ich liebe dich» besingt das Trio die Liebe in all ihren Facetten.