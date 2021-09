Kampf gegen Neophyten – Auf dass der Uetliberg nicht zum San Salvatore wird Invasive Pflanzen aus dem Ausland werden vom Klimawandel begünstigt. Entsprechend verstärkt der Kanton seine Massnahmen. Emil Bischofberger

Soll kein Zürcher Bild werden: Die chinesische Hanfpalme im Tessin. Foto: Keystone

Wer ans Tessin denkt, sieht vor seinem inneren Auge ein Grotto mit Steintisch, dahinter ein paar der dort typischen Palmen wie am Luganeser Hausberg San Salvatore. Nur: Die sogenannten Tessinerpalmen sind gar nicht typisch fürs Tessin. Die chinesische Hanfpalme wurde einst aus Asien eingeführt und breitete sich als invasive, gebietsfremde Art rasant aus. Heute kann sich niemand mehr vorstellen, dass sie nicht schon immer da war.

Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) hat die «Tessinerpalme» als plakative Illustration gewählt, um am Montag vor den Medien auf ein Herzensthema aufmerksam zu machen. Denn jüngst wurden auch im Kanton Zürich solche Tessinerpalmen in der freien Natur gefunden. Am Uetliberg wurden mehrere wild wachsende Palmen angetroffen, im ganzen Kanton ein Dutzend Pflanzen.

«Da anfangen, wo es wenig bis keine hat»

Die steigenden Temperaturen könnten die Verbreitung der Hanfpalme weiter begünstigen. Vorerst sind es aber andere invasive Neophyten, die Neukom und seinem Team Sorgen bereiten. Um diese unter Kontrolle zu bringen, wird künftig ein neuer Ansatz verfolgt: Im Fokus stehen in Zukunft jene Flächen, die davon bislang nicht oder kaum betroffen sind. «Wir haben nicht die Ressourcen, um den ganzen Kanton neophytenfrei zu machen», sagt Neukom. «Deshalb wollen wir in den Gebieten anfangen, wo es wenig bis keine hat.»

Weiter legal im Verkauf: Der Kirschlorbeer, als Heckenpflanze weit verbreitet, wuchert im Wald. Foto: Baudirektion des Kantons Zürich

Die Argumentation überrascht im ersten Moment, würde man gefühlsmässig doch eher da ansetzen, wo das Problem besonders gravierend ist. «Doch gewisse solcher Flächen gibt man besser auf, weil der Aufwand zur Befreiung grösser ist als der Gewinn», sagt Neukom.

Das hat mit deren Wachstum zu tun. Invasive Neophyten vermehren sich exponentiell, entsprechend steigt auch der Aufwand, um sie zu beseitigen, je länger man zuwartet. Deshalb fordert die Baudirektion in ihrem neuen Massnahmenplan Neobiota im nächsten Jahr alle Gemeinden auf, ihre Grünflächen bezüglich Problempflanzen zu analysieren.

Ausjäten: keine Sisyphusarbeit

Daniel Fischer verantwortet als Leiter für Biosicherheit das Projekt. Er will die Gemeinden dazu motivieren, aus sogenannten orangen wieder grüne Flächen zu machen. Orange nennt er Grünflächen mit teilweisem Neophytenbefall, die aber mit Massnahmen von diesen befreit und zu grünen Flächen werden können.

In der Vergangenheit wurde das Ausjäten invasiver Neophyten oftmals als Sisyphusarbeit abgetan. Doch Fischer hat nun deutliche Argumente für die Vorzüge des aufwendigen Vorgehens. Im Reppischtal hatten bis 2020 während vier Jahren alle Gemeinden, die SBB, die Armee und der Autobahnunterhalt auf diese Weise in den Kampf gegen die nicht hiesigen invasiven Pflanzen investiert. Mit Erfolg: Im ganzen Tal gibt es keine orangen, sondern ausschliesslich grüne Flächen. «Wenn alle zusammenarbeiten, kriegt man diese Pflanzen unter die Schadensschwelle», sagt Fischer. Sprich: Sie können im Rahmen von normalen Unterhaltsarbeiten unter Kontrolle gehalten werden.

Giftig für Mensch und Tier: Das schmalblättrige Greiskraut beinhaltet ein Lebergift – und lässt sich nur schwer ausrotten. Foto: Wikimedia Commons/Robert Flogaus-Faust

Gewisse Problempflanzen sind so im ganzen Kanton Zürich mittlerweile schon wieder ziemlich rar geworden, etwa Ambrosia und Riesenbärenklau, die beide auch für den Menschen gefährlich sind. Es gibt aber auch invasive Neophyten, bei denen die Bekämpfung deutlich komplizierter ist, als Beispiel nennt Fischer das schmalblättrige Greiskraut. Dieses ist trockenheitsresistent und lässt sich deshalb auch von heissen Sommern nicht kleinkriegen. Vor allem aber beinhaltet es ein Lebergift, das für Vieh tödlich sein kann – und via Milch oder Honig auch den Menschen erreichen kann.

Von 20’000 Neophyten machen 20 viele Probleme

Generell bleiben die Bemühungen im Kampf gegen invasive Neophyten komplex. In der Schweiz stehen 3500 einheimische Pflanzen rund 20’000 aus dem Ausland gegenüber – den Neophyten. Von diesen können allerdings nur 2000 auch in der Natur überleben. Rund 200 von ihnen schaffen es, sich zu verbreiten, sind also invasiv. «Und von diesen sorgen dann 20 für viele Probleme», sagt Fischer.

Kein Schmetterlingsfreund: Der Sommerflieder macht nur auf den ersten Blick den Sommervögeln Freude. Foto: Baudirektion des Kantons Zürich

Dabei gibt es viele Pflanzen, die hierzulande omnipräsent sind, zum Teil gar noch verkauft werden dürfen. Dazu gehören etwa der als Hecke beliebte japanische Kirschlorbeer oder der Sommerflieder. Ersterer verbreitet sich (zu) rasant, auch im Wald – und nimmt da einheimischen Pflanzen das Licht weg. Letzterer wirkt auf den ersten Blick wie ein Schmetterlingsfreund. Doch die Raupen finden auf ihm keine Nahrung, weshalb er trotz seiner Blüten schlecht für die Sommervögel ist.

So weit ist es mit der «Tessinerpalme» noch nicht. Daniel Fischer und sein Chef Martin Neukom hoffen, dass das dank ihres Massnahmenplans Neobiota auch so bleibt.

Emil Bischofberger berichtet seit 2006 für den «Tages-Anzeiger» über Sport und andere Themen. @bischofberger

