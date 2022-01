Hintergrund zur Djokovic-Affäre – Auf dem Balkan ist die Impfskepsis toxisch

Hintergrund zu Djokovic-Affäre – Toxische Impfskepsis auf dem Balkan Verschwörungstheorien, kein Vertrauen in das Gesundheitssystem und mangelndes Risikobewusstsein spielen eine verheerende Rolle in Südosteuropa. Eine Übersicht. Enver Robelli

Unterstützung für Novak Djokovic: Eine Frau hält ein Plakat mit der Aufschrift «Sieg» während einer Kundgebung vor dem serbischen Parlament in Belgrad. Foto: Oliver Bunic (AFP)

Omikron lässt die Infektionszahlen überall in Europa in die Höhe schnellen. Der Kontinent steckt in einem düsteren Pandemiewinter. Vergleicht man die Impfquoten der europäischen Länder, fällt einem vor allem die Kluft zwischen West- und Südosteuropa auf. Während in manchen westeuropäischen Staaten fast 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung doppelt geimpft sind – in der Schweiz sind es 68 Prozent – und schwere Verläufe eher selten sind, dümpelt der Impffortschritt auf dem Balkan vor sich hin. Im Folgenden eine Übersicht der Gründe für die grosse Impfskepsis in der Region.