Das futtern die Zootiere – Auf dem Menü stehen halbe Pferde und Himbeersirup Im Zoo Zürich werden täglich über 5400 Tiere verköstigt. Darunter gibt es Vielfrasse, Schleckmäuler und Feinschmecker. Die grössten aber sind die schnäderfrässigsten. Hélène Arnet

Die Giraffe mag nur frische grüne Blätter. Woher nehmen im Winter? Foto: Anna-Tia Buss

An einem Metzgerhaken hängt ein halbes Pferd. Samt Fell. Löwenfutter. Einen Raum weiter ist es wärmer, und es riecht besser: Hier lagern Futterpellets für Elefanten und Enten, daneben Sonnenblumenkerne und Flocken. Sie werden zusammen mit Joghurt oder Quark und frischen Früchten zu einem Müesli verarbeitet. Und auf einem Gestell steht Himbeersirup als Dessert für die verschleckten Bären.

Der Zoo Zürich hat am Mittwoch seine Futterküche für die Medien geöffnet, in der die Futtermeister Nahrung für über 5400 Tiere bereitstellen. Wie der Cheflogistiker Andi Schurtenberger bei dem Rundgang erzählt, reichen hier nicht wie in der Kantine Menü 1 (Fleisch), Menü 2 (vegetarisch) und Salatbuffet.