Am Berner Sustenpass – Auf dem Weg zur Tierberglihütte zu Tode gestürzt Aus noch ungeklärten Gründen ist eine Seniorin im Berner Oberland eine Felswand heruntergefallen und gestorben.

Dahin wollte die Frau vermutlich: Die Tierberglihütte des SAC mit dem Steigletscher im Hintergrund. Foto: Bruno Petroni

Eine 73-Jährige ist am Samstagnachmittag beim Wandern in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen BE) über eine Felswand in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die Wanderin wollte nach ersten Erkenntnissen zur Tierberglihütte aufsteigen. Sie kehrte aber um und stürzte beim Abstieg über die Felswand.

Ein Team der Rettungsflugwacht stellte vor Ort ihren Tod fest. Der Leichnam wurde mit Hilfe eines Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung geborgen. Die Verunglückte wohnte im Kanton Aargau.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.