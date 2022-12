Seeufer Thalwil – Auf dem Zürichsee soll eine Aussichtsplattform entstehen Ein 63 Meter langer Steg mit Aussichtsplattform soll in Thalwil in den See hinausragen. Die Idee existiert schon lange, doch nun wird sie konkret. Markus Hausmann

Der Steg wird mehrere Möglichkeiten bieten, um ins Wasser zu steigen. Auf der Visualisierung sind allerdings mehr Leitern zu sehen, als es im definitiven Projekt sein werden. Visualisierung: Schoch Landschaftsarchitektur

Was die Gemeinde Thalwil vorhat, gibt es am Zürichsee sonst nirgends in dieser Dimension. Sie will einen Holzsteg bauen, der 63 Meter weit in den See hinausragt. Zuvorderst am Steg lädt eine breite Treppe zum Bade. Und auch über seitliche Leitern soll man ins Wasser steigen können. Bewilligt ist dieses aussergewöhnliche Bauprojekt zwar noch nicht. Doch im Laufe dieser Woche wird es der Thalwiler Baukommission zur Prüfung eingereicht. Auch der Kanton Zürich muss seinen Segen erteilen, damit der Steg gebaut werden kann.