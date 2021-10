Die ZSC Lions gewinnen in Ambri – Auf den Spektakel-Sieg folgt die gelungene Nullnummer Das Starensemble reagiert auf die jüngsten Misstritte: Mit dem 2:0 in Ambri sichern sich die Zürcher eine Sechspunkte-Woche. Marco Keller

Immer Herr der Lage und mit dem ersten Shutout der Saison: ZSC-Goalie Ludovic Waeber. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Beinahe hätte Ludovic Waeber seinen ersten Shutout der Saison noch gefährdet. Fünf Minuten waren beim Stande von 1:0 noch zu spielen, als dem Goalie eine Befreiung mit dem Stock missriet. Der Puck landete bei Daniele Grassi, Waeber machte seinen Fehler mit einer Parade aber wieder gut. Es war der letzte Schreckmoment für die Lions. Sie brachten den Vorsprung ungefährdet über die Zeit, Marco Pedretti traf noch mit einem «empty netter.»

In der hitzigen Atmosphäre von Ambri hatten schon ZSC-Trainer Rikard Grönborg und seine Staff-Kollegen zu Beginn des Schlussdrittels kühlen Kopf bewahrt. Als die Leventiner, die zusätzlich motiviert aus der Garderobe gekommen waren, 17 Minuten vor Spielende nach einer unübersichtlichen Situation aus dem Gewühl heraus den vermeintlichen Ausgleich erzielt hatten, setzten die Zürcher die Coaches Challenge ein. Erfolgreich, es blieb bei der knappen Führung.

Hollensteins kursweisender Treffer

Gerade einmal zwei Punkte trennten die beiden Teams nach den ersten 15 Partien, was angesichts des unterschiedlichen Potenzials doch ziemlich erstaunt. Und schon früh erhielten die Zürcher einen Vorgeschmack, dass die Partie in der neuen und modernen Heimstätte der Leventiner kein Selbstläufer werden würde. Sie hatten zwar im Startdrittel ein Plus. Doch so wirklich gefährlich wurde es vor Ambri-Goalie Damiano Ciaccio nur selten, und wenn, dann nach Solovorstössen der Verteidiger Phil Baltisberger und Patrick Geering.

Wer auf eine Fortsetzung des Spektakels vom Dienstag beim 7:5 gegen Genf-Servette gehofft hatte, wurde also enttäuscht. Da auch Ambri nach zuletzt drei Heimsiegen mit einem Tor Unterschied und total nur fünf Minustreffern nicht gewillt war, die «safety first»-Strategie aufzugeben, entwickelte sich eher ein Geduldsspiel, das gegen Mitte des zweiten Drittels immer mehr Fahrt aufnahm.

Grönborg nahm kurz vor Spielmitte ein Timeout, um einer Druckphase der Einheimischen den Schwung zu nehmen. Fünf Minuten später konnten sich die Lions länger im gegnerischen Drittel festsetzen – und wurden für den Effort belohnt: Sven Andrighetto bediente mit viel Übersicht Dennis Hollenstein, der ganz alleine vor dem Tor souverän vollendete. Es war der fünfte Saisontreffer der Nummer 91 und Produkt der ungewollten Atomlinie, die durch Denis Malgin komplettiert wurde. Dies, weil Topskorer Garrett Roe relativ früh verletzt ausgefallen war, und so Umstellungen nötig wurden.

Perfekt waren die Leistungen in dieser Woche bei weitem nicht. Nach vier Niederlagen aus den vorherigen fünf Partien waren die sechs Punkte aber deutlich bedeutsamer. Nun erhalten die Lions drei spielfreie Tage, ehe eine Woche mit Partien gegen Rapperswil, in Ajoie und gegen die SCL Tigers folgt. Drei Gegner, die mit konstanten Leistungen zweifelsohne zu besiegen sind. Doch genau diese Konstanz, die ging den Lions in diesem Kalenderjahr bislang fast vollständig ab.

Die 3 Infos einblenden Inti Pestoni

In fünf Jahren fern der Heimat wurde der Ur-Leventiner nie richtig glücklich. Seit er aber im Sommer zurückkehrte, blüht er auf, und ist einer der Spektakelgaranten in dieser Saison. Er ist Topskorer und hat teamintern die beste Plus-/Minus-Bilanz. Verpasste in der 39. Minute mit einem Lattenschuss den Ausgleich. Enzo Guebey

Der siebte Verteidiger bei den ZSC Lions erhielt nur wenig Eiszeit. Wann er aber aufs Eis durfte, deutete der 22-Jährige sein Potenzial mit ruhigen und abgeklärten Aktionen an. Der Spirit der Leventina

Er ist mit dem Umzug von der Valascia in die neue Arena nicht verloren gegangen. Das merkte man insbesondere nach mehreren angeblichen Fehlentscheiden – es wurde fast so laut wie im früheren Tempel.

Telegramm Infos einblenden HC Ambri-Piotta – ZSC Lions 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



6093 Zuschauer.



Tore: 35. Hollenstein (Andrighetto) 0:1. 58. Pedretti (Sigrist, Malgin) 0:2.



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.



Ambri-Piotta: Ciaccio; Fora, Isacco Dotti; Hietanen, Burren; Fohrler, Zaccheo Dotti; Hächler, Fischer; Kozun, D’Agostini, McMillan; Bürgler, Heim, Kneubühler; Pestoni, Grassi, Zwerger; Trisconi, Dal Pian, Bianchi.



ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Trutmann, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Guebey; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Quenneville; Pedretti, Malgin, Hollenstein; Sigrist, Schäppi, Diem; Sopa.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bodenmann, Riedi und Morant (alle verletzt/rekonvaleszent). 39. Lattenschuss Pestoni. 44. Tor von Ambri-Piotta nach Coaches Challenge annulliert. Timeout: 30. ZSC Lions. 58. Ambri-Piotta. Ambri zwischen 57:14 und 57:48 sowie zwischen 58:10 und 59:50 ohne Goalie.



