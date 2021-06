Sie sucht ihre Eltern noch immer - Auf den Spuren von Babyfarmen und Kinderhändlern

Adoptiert in Winterthur – Jovita oder die Suche nach dem Glück des Lebens Als achtmonatiges Baby wurde Sabrina Jovita Ricklin von ihrer Mutter in Indien weggegeben und in der Schweiz adoptiert. Sie musste lernen, mit dem Verlust eines Teils ihrer Identität umzugehen. Patrick Gut

Sabrina Jovita Ricklin beim Lagerplatz in Winterthur. Für Adoptierte auf der Suche nach ihren Wurzeln wünscht sie sich Hilfe vom Staat. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Jovita – eine Kombination aus Glück und Leben oder einfach die Glückliche. Das ist der ursprüngliche Vorname der Winterthurerin Sabrina Jovita Ricklin. Den Namen hat sie von ihrer biologischen Mutter erhalten, als sie vor bald 36 Jahren im indischen Bundesstaat Goa als uneheliches Kind geboren wurde.

«Mit acht Monaten hat mich meine Mutter zur Adoption freigegeben. Weshalb, weiss ich nicht», sagt Ricklin. Die Reise führte sie vom Kinderheim in Goa zunächst nach Mumbai, wo sie von der Adoptionsvermittlerin abgeholt wurde. In Zürich angekommen, sei sie an ihre Adoptiveltern überreicht worden. Diese gaben ihr den europäischen Namen Sabrina, Jovita rückte an die zweite Stelle.