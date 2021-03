Gespräch über Einkaufstrolleys – «Auf den Trottoirs herrscht bald Dichtestress» Tragischer Modetrend oder sinnvolle Enttabuisierung? Unsere beiden Kolumnistinnen über Nutzen und Risiken von rollenden Einkaufstaschen. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Warum zieht halb Zürich neuerdings so ein zweirädriges Gefährt hinter sich her? Und das nicht nur auf dem Weg zum Einkaufen. Sogar mein Lieblingsmitbewohner kam mit einem an und hat erklärt, wie praktisch das sei. Und der ist noch keine 60.

Paulina Szczesniak: Dem kann ich nur applaudieren. Wie, glaubst du, hab ich während des Kunstgeschichtsstudiums all die schweren Bildbände von der Bibliothek nach Hause transportiert? Wobei ich mich damals schon etwas geschämt hab mit meinem Seniorentrolley.

Hemmel: Ich hoffe doch, du hattest was Schickes und keine dieser fahrenden wild geblümten Plastiktaschen. Aber was ist das denn nun, Mode oder Selfcare? Es haben doch nicht alle, die heute mit so einem Hackenporsche rumlaufen, da zentnerweise Kunstbücher oder eine Kriegsration Kartoffeln drin.