Was taugt Meghans Kinderbuch? – Auf der Bank mit Prinz Harry Meghan, die Herzogin von Sussex, hat ein erstes Kinderbuch vorgelegt und dafür einigen Spott geerntet. Zu Unrecht. Alexandra Kedves

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie 2019 in Südafrika. Für ihre beiden Jungs hat sie nun ein Kinderbuch veröffentlicht. Foto: Keystone

Meghan, The Duchess of Sussex: Diese Autorenzeile ist alles, was es braucht, dachte man sich in der Kinderbuchabteilung der Penguin Random House Verlagsgruppe.

Sehr viel mehr habe das Bilderbuch der Herzogin auch nicht zu bieten, spottete besonders die britische Presse. Und die erste Verkaufswoche in Grossbritannien im Juni lief für «The Bench» («Die Bank») mit 3200 verkauften Büchern nicht gerade fürstlich.

Aber selbst wenn der Band es nicht unter die Top 50 geschafft hat, führte er auf der Insel doch die Liste der bestverkauften Bilderbücher an. Und Bilderbücher sind sowieso eher Longseller als Topseller. Tatsächlich ist das knapp 40-seitige Buch auch in Zürich ohne Probleme erhältlich, die Nachfrage stimmt.