Lea Whitcher im Millers – Auf der Bühne ist sie sehr schräg, sehr wild, sehr feministisch Es geht um Mama und Love. Und um Female Trouble. Die Zürcher Schauspielerin zeigt am Festival Women in Comedy in der Mühle Tiefenbrunnen Teile ihres Soloprogramms. Stefan Busz

Warum sind Frauen auf der Bühne nicht lustig? Lea Whitcher gibt in «Mama Love» die Antwort. Und wie. Foto: Leni O.

Das Muttersein, so heisst es, mache jede Frau zur Superwoman. Denn: Wer so viel Liebe empfängt, muss doch unendlich viel Energie haben. Was für ein schönes Bild! Die Wirklichkeit sieht aber ein bisschen anders aus. «Warum bin ich so erschöpft?», fragt sich manche Frau. Und denkt, sie sei eine schlechte Mutter.