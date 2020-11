Adventsaktion der Kirchen – Auf der Limmat brennt ein Feuer Mit einem Hoffnungslicht wollen die Kirchen im Corona-Advent ein Zeichen setzen «für die Nähe von Gott». Liliane Minor

Das «Hoffnungsfeuer» wurde am Sonntagabend aufs Wasser gebracht und bleibt dort bis am 27. Dezember. Foto: Urs Jaudas

Es mutet irgendwie gespenstisch an, aber auch so schön, dass es fast irrational wirkt: Mitten auf der Limmat, im Geviert zwischen Grossmünster und St. Peter, Fraumünster und Predigerkirche, brennt seit Sonntagabend ein Feuer. Ein Ziegeldach schützt das Feuer vor Wind und Wetter.

Die Flammen sind «ein Funke der Hoffnung in dunklen Zeiten und ein Zeichen der Nähe zu Gott und zu den Menschen in Zeiten der Distanz», sagte Initiant und Grossmünster-Pfarrer Christoph Sigrist in einer kurzen Ansprache, bevor Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart das Feuer entzündete. Das Ganze ist Teil einer Adventsaktion der reformierten, der katholischen und der christkatholischen Kirchen der Stadt Zürich. «Die Kirchen stehen in der Not zusammen», sagte Sigrist, «und sie öffnen sich, wenn die Läden schliessen müssen.»