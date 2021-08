Der etwas andere Zürcher Stadtrundgang – Auf der Suche nach dem blauen Wunder Sommer, Sonne und blauer Himmel, die perfekte Kombination, die Stadt neu zu entdecken. Unsere Autorin hat sich auf ein Experiment eingelassen: sich ziellos durch die Stadt treiben zu lassen. Annik Hosmann

Der Blick auf den blauen See und den blauen Himmel: Unsere Autorin gönnt sich eine Blaupause. Foto: Andrea Zahler

Ich bin schlecht im Sich-treiben-Lassen, zumindest wenn es in Zürich ist. Hier spaziere ich, fahre Velo, bewege mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und selten mit einem Taxi fort. Immer mit einem festen Ziel im Kopf. Die Shutdown-Monate wäre der perfekte Moment gewesen, um neue Quartiere und Ecken in der Stadt zu entdecken; trotzdem bin ich nur mir bekannte Wege gegangen.

Wieso eigentlich, fragte ich mich, nachdem mir Lena Grossmüllers «Reiseführer des Zufalls» in die Hände gefallen war. Darin will die Texterin und Konzepterin anregen, sich zu verlieren. Das ist im ersten Moment gar nicht so einfach, danach aber umso befreiender, wie ein Selbstversuch zeigt.