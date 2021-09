Der neue GC-Goalie - Auf der Suche nach dem Glück: Nächster Halt Zürich

GC-Goalie André Moreira – Auf der Suche nach dem Glück: Nächster Halt Zürich André Moreira hat schon acht Vereine und mehrere schlechte Entscheidungen hinter sich. Jetzt ist der 25-jährige Portugiese bei GC zu einer Entdeckung geworden. Thomas Schifferle

Die Haare sitzen immerhin für das Foto: André Moreira auf dem GC-Campus in Niederhasli.

Foto: Urs Jaudas

Ein wenig sieht er aus wie Alisson Becker, mit den dunklen Haaren, dem Bart, seiner Grösse von 1,94 Metern. André Moreira hat auch den gleichen Beruf, Fussballgoalie. Nur hat er es bislang nicht so weit gebracht wie Alisson, dieser ist beim FC Liverpool und Weltklasse, er selbst ist erst bei GC die Nummer 1. Und seine Freundin habe noch etwas zu beanstanden, sagt Moreira. Der Bart sei ihr zu lang.

Moreira sitzt am Tisch im Eingangsbereich des Campus, die Kollegen kommen vom Mittagessen, Kollegen wie André Santos, der spontan die Vorstellung entwickelt, die Haare von Moreira könnten fürs Interview besser sitzen. Er tut so, als würde er sich die Finger feucht machen, und richtet ihm die Haare noch ein wenig her.Solch kleine Momente sind es, die Moreira das Gefühl geben, am richtigen Ort zu sein. Es kommt bei ihm gar ein Gefühl von Heimat auf. Santos ist Portugiese wie er und drei weitere Spieler der ersten Mannschaft, Nuno da Silva, Toti Gomes und Nadjack.