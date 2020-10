Was tun in den Herbstferien? – Auf der Suche nach dem wahren Street-Food Nüsse, Bucheckern und sogar Edelkastanien: In Zürichs Pärken und Alleen liegt jetzt das kulinarische Glück auf der Strasse. Wir zeigen, wo. Lorenzo Petrò

Nicht für Männchen, sondern zum Rösten: Edelkastanien beim Schulhaus Utogrund. Foto: Samuel Schalch

Sie glänzen rotbraun und rund in der frisch aufgebrochenen Schale. Wie ein Schatz in einer kleinen, samtweiss ausgekleideten, stachlig grünen Truhe. Oder ist es ein Drachenauge, das einen da zwischen wulstigen Lidern anblinzelt? Auf jeden Fall liegen sie glatt und kühl in der Handfläche, weshalb Schulkinder sie seit je in grossen Mengen nach Hause tragen, wo sie sie dann mit Zahnstochern zu mehr oder weniger hübschen Figuren verbinden – im besten Fall. Denn die Kastanien fliegen auch mal durch die Wohnung oder runter aufs Trottoir – und gefährden so Mobiliar und Mensch.