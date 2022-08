Spaniens dunkle Vergangenheit – Auf der Suche nach den Überresten meines Urgrossvaters Tausende Ermordete aus der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs liegen in anonymen Massengräbern. Nur langsam arbeitet das Land seine blutige Vergangenheit auf. Autor Cyrill Pinto war an der Ausgrabung dabei, wo die Überreste seines Urgrossvaters vermutet werden. Cyrill Pinto

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Es war emotional, zu sehen, dass auch andere nach ihren Angehörigen suchen»: Cyrill Pinto zeigt im Video, wie die Arbeiten an der Ausgrabungsstätte vorangehen. Video: Tamedia

Es ist eine mühsame, langwierige Arbeit. Vor allem wenn die Erde von Kieselsteinen durchsetzt ist und der Staub, vermischt mit Regenwasser, wie Beton zusammenklebt. Mit einer kleinen Kelle schabe ich vorsichtig Zentimeter um Zentimeter ab. Immer mit der Sorge, einen Knochen zu beschädigen. Die Knie schmerzen, und unter dem Zelt steigt die Temperatur am Nachmittag auf über 30 Grad. In der Mitte des Grabes tönt die Erde hohl. Ein untrügliches Zeichen, dass darunter Knochen liegen. Und tatsächlich: Der Stein, den ich vorhin freigelegt habe, entpuppt sich als Pelvis, der obere Teil eines Beckens. Nach und nach kommen weitere Überreste zum Vorschein, und wir realisieren: Was als kleines Grab ausgehoben wurde, ist tatsächlich ein grösseres Massengrab, in das die Opfer einfach hineingeworfen wurden. Vier Schädel sind zu sehen, doch die übrigen freigelegten Knochenteile zeigen: Hier liegen viel mehr Menschen begraben, als die Archäologen der Universität von Granada angenommen hatten.