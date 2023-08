Teller mit Aussicht. Die Schipfe ist ein ganz besonderer Ort. Foto: Jonathan Labusch

Wer von der Rathausbrücke her kommt, erlebt das Venedig-Gefühl. Ständig begegnet man Gruppen von Touristinnen und Touristen. Es gebe keine schönere Ecke in Zürich als das linke Limmatufer mit den malerischen Altstadtbauten, der imposanten Mauer zum Lindenhof und der Schipfe als Herzstück, tiriliert auch Zürich Tourismus. Hier, in einem der ältesten Quartiere der Stadt, wurden einst Boote ans Ufer gezogen und zurück ins Wasser gestossen, deshalb der Name. Schipfe kommt von Schupfen.