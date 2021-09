Fernwandern im Trend – Auf der Via Alpina in die Romandie Weitwandern als Abenteuer: Was man auf der Route vom Berner Oberland an den Genfersee erlebt – zum Beispiel eine Herde Steinböcke und ein Fondue im Regensommer. Daniel Schneebeli

Dieser herrliche Ausblick auf den Genfersee blieb unserem Autor verwehrt: Wegen des schlechten Wetters fiel die Via-Alpina-Etappe von den Rochers de Naye nach Montreux buchstäblich ins Wasser. Foto: Schweiz Tourismus

Um 13.15 Uhr treffen wir am Röstigraben ein, wobei er hier auf dem Col de Jable auf 1883 Metern über Meer eher das Gegenteil eines Grabens ist. Es ist eine rund ein Meter hohe Steinmauer, die die Kantone Bern und Waadt voneinander trennt – und natürlich die welschen und die Deutschschweizer Kühe.

Auf dem Col de Jable markiert eine Steinmauer die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Waadt. Foto: Daniel Schneebeli

Wir sind froh, dass hier der Aufstieg endet, denn es sind bereits wieder über tausend Höhenmeter, die wir bewältigt haben. Für die Rast setzen wir uns auf der welschen Seite an die Mauer, die uns vor der kühlen Bise aus der Deutschschweiz schützt.

Der Col de Jable zeigt sich nicht von seiner schönsten Seite. Die Sonne, die am Morgen in Gstaad noch geschienen hat, ist hinter dicken Wolken verschwunden. Und am Witteberghore schleichen Nebelschwaden die Felswände entlang.