In den Top Ten der Welt – Auf diese Anwältin hofft die Schweiz

Michelle Wiki – Auf diese Anwältin hofft die Schweiz Sie ist hektisch und gelassen, Anwältin und Spitzensportlerin: Michelle Wiki (32) schöpft ihre Energie aus dem Unihockey – und verfolgt ein letztes grosses Ziel mit dem Nationalteam. Reto Kirchhofer

Anwältin und «in der Freizeit» eine der weltbesten Unihockeyspielerinnen: Michelle Wiki. Foto: Boris Müller

Michelle Wiki spricht wie ein Wasserfall: in einem Schwall – und sehr erfrischend. Wer sich mit der Zürcherin unterhält, spürt rasch, wie ihr Leben getaktet ist. «Ich bin eher nervös unterwegs», sagt Wiki, rührt mit der einen Hand den Löffel im Cappuccino, streicht mit der anderen die Haare zurecht. «Eigentlich renne ich meistens umher.» Und doch strahlt sie Gelassenheit aus, Gemütlichkeit auch, weil sie zugänglich ist, offen, vielseitig interessiert.

In einem Profil steht: «Michelle Wiki ist Anwältin mit Spezialgebiet Gesellschaftsrecht sowie Finanzmarkt- und Kapitalmarktrecht. Sie spielt in ihrer Freizeit Unihockey in der Nationalliga A und der Schweizer Nationalmannschaft.» Freizeit bedeutet: Wiki investiert durchschnittlich drei Stunden pro Tag in den Sport. Athletik- und Teamtraining, Spiele, Arbeit im mentalen Bereich, Ernährungsberatung, «das ganze Paket, welches zu einer Nationalspielerin gehört, die auf jeder Ebene das Beste herausholen will». So formuliert sie das.