Ursachen der Invasion – Auf einem Kreuzzug für die russische Orthodoxie Beim Krieg in der Ukraine geht es nicht nur um die Grossmachtsfantasie von Wladimir Putin, sondern auch um die Vorherrschaft der russisch-orthodoxen Kirche. Martin Suter

Einst das geistliche Zentrum der russischen Kirche: Mariä-Entschlafens-Kathedrale beim Höhlenkloster Kiew. Foto: Keystone

Im Westen rätseln viele Beobachter darüber, was Wladimir Putin zu seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine motiviert. Übersehen wird oft der tiefere, religiöse Antrieb für seinen Feldzug. In Putins Augen ist Russland gleichbedeutend mit dem Geltungsbereich der russisch-orthodoxen Kirche. Wer sich zu diesem Glauben bekennt, ist Russe, wo immer er oder sie lebt, auch in der Ukraine. Sich selbst sieht Putin als quasi-messianische Figur für die russische Zivilisation, in weltlicher wie spiritueller Hinsicht.