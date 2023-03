Türkisch mit Elif Oskan – Auf einen Zmittag bei Zürichs Köchin der Stunde – und ihrer Mutter Ihr «Gül» brachte die türkische Küche in die Stadt und bekommt Lob vom Starkoch. Nun lanciert Oskan ein Kochbuch. Für uns kocht sie daraus das Lieblingsgericht ihrer Kindheit. Emil Bischofberger

Niemand formt die Knödelchen schneller als Mama Oskan: Elif Oskan (r.) beim gemeinsamen Kochen mit ihrer Mutter. Foto: Anna-Tia Buss

Elif Oskan ist in aller Munde. In der jüngsten Folge der Kochsendung «Kitchen Impossible» des deutschen Fernsehkochs Tim Mälzer hatte sie einen Auftritt. Mälzer lobte Oskan und ihr Restaurant Gül, bezeichnete eines ihrer Gerichte als «eines der besten, das ich in den vergangenen zehn Jahren gegessen habe». «Mega!», würde Oskan auf so ein Kompliment antworten. Denn wenn der 33-Jährigen etwas gefällt, ist es meist: «Mega!»