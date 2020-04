Obergericht – Auf ihn wartet die Psychiatrie Ein 36-jähriger Schweizer, der seine Untermieterin erwürgt und die Leiche geschändet hat, ist schuldunfähig. Der Fall wird auch das Bundesgericht beschäftigen. Thomas Hasler

Das Obergericht bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts. Foto: Urs Jaudas

Normalerweise werden Strafprozesse vor dem Obergericht mündlich und öffentlich verhandelt. In diesem Fall aber wurde das Verfahren durch die Parteien auf schriftlichem Weg erledigt. Möglicherweise sollte vermieden werden, was sich in diesem Fall im September 2018 vor dem Bezirksgericht Zürich zugetragen hatte.